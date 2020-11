Reals schlechte Ligaform? Zidane: “Dafür habe ich keine Erklärung”

Real Madrid leistet sich in der Liga die nächste Blamage und verliert mit 1:2 gegen Aussenseiter Deportivo Alavés. Real-Cheftrainer Zinédine Zidane zeigt sich angesichts der Form der Königlichen besorgt.

Durch fahrlässige Fehler in der Defensive wurde Real Madrid zum dritten Mal in Folge in der Liga bestraft – und verzeichnete gegen Deportivo Alavés die zweite Pleite aus den vergangenen drei Ligaspielen. Zinédine Zidane äusserte nach dem Spiel: “Ich habe keine Erklärung für unsere Form. Wenn sie nach drei Minuten ein Tor erzielen, werden die Dinge sehr kompliziert.” Sein Team habe gegen Inter Mailand in der Champions League (2:0) “ein gutes Spiel gespielt und gegen Alavés nicht. Dafür habe ich keine Erklärung.”

Der Franzose appellierte vor der anstehenden Aufgabe in der Königsklasse gegen Shakhtar: “Was wir tun müssen, ist, weiter hart zu arbeiten, unseren Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen und unsere Konstanz zu ändern.”

adk 29 November, 2020 11:50