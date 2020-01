Fix: Reinier unterschreibt bei Real Madrid

Real Madrid hat die Verpflichtung des brasilianischen Mittelfeldspielers Reinier unter Dach und Fach gebracht.

Am Tag nach seinem 18. Geburtstag hat der Offensivkünstler bei den Königlichen einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Reinier wechselt für eine Ablöse von 30 Mio. Euro von Flamengo zu den Königlichen und reiht sich in die Reige junger Brasilianer ein, die in den vergangenen Jahren den Weg zum spanischen Topklub fanden. Er wird zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gelangen.

psc 20 Januar, 2020 17:00