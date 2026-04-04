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"Würde niemand ausschlagen"

Rodri zu Real Madrid? Pep Guardiola mischt sich ein

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 09:36
Rodri zu Real Madrid? Pep Guardiola mischt sich ein

Rodri steht bei Real Madrid auf der Liste und hat schon mindestens einen öffentlichen Flirtversuch gestartet. Nun schaltet sich sein aktueller Trainer Pep Guardiola ein.

Rodri sorgt mit seinen kontroversen Reaktionen auf das Interesse von Real Madrid dafür, dass im Moment viel Aufregung um seine Person entsteht. An der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal im FA Cup zwischen Manchester City und Liverpool wurde Pep Guardiola zur aktuellen Situation befragt.

«Es gibt keinen einzigen Spieler, von dem ich glaube, dass er die Chance, in Madrid zu spielen, ausschlagen würde. Ich verstehe das vollkommen. Er ist in Spanien geboren», sagte der ManCity-Trainer über Rodri. «Mein Wunsch ist immer, dass Rodri länger bleibt, so lange wie möglich in diesem Verein, denn er ist ein unglaublicher Spieler, ein Topspieler.»

ManCity soll Rodri vor Kurzem ein Angebot zur Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags vorgelegt haben, ob er es annehmen wird, ist noch offen. Sollte Real im Sommer das nötige Kleingeld haben, Rodri soll um die 60 Millionen Euro Ablöse kosten, könnte es zu einem spektakulären Deal kommen.

«Ich glaube immer, dass er glücklich ist. Ich hoffe, dass er glücklich ist, aber wenn er es nicht ist, muss er nur an die Tür des Sportdirektors klopfen, ein Angebot annehmen, das seiner unglaublichen Qualität entspricht – und danach liegt es an den Vereinen und ihm selbst», sagte Guardiola.

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