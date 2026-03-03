SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosser Schock

Rodrygo hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst die WM

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 15:57
Rodrygo hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst die WM

Für den brasilianischen Real-Stürmer Rodrygo kommt es knüppeldick: Offenbar hat sich der 25-Jährige das Kreuzband gerissen.

Die «Marca» berichtet, dass die entsprechende Diagnose vorliegt und der Angreifer der Madrilenen rund sechs Monate pausieren muss. Damit ist für Rodrygo auch die WM im Sommer gelaufen. Dort hätte er in der Seleçao einen wichtigen Part spielen können.

Betroffen ist das vordere Kreuzband im rechten Knie: Dort hat sich Rodrygo bei der 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montag unmittelbar nach seiner Einwechslung verletzt, als er bei einer Aktion im Rasen hängen blieb. Rodrygo spielte die Partie unter Schmerzen und mit gerissenem Kreuzband noch während rund 30 Minuten fertig. Am Dienstag wurden nun Tests durchgeführt, die die niederschmetternde Diagnose hervorgebracht haben. Es wird im Anschluss an eine Operation mit einer sechs- bis siebenmonatigen Zwangspause gerechnet.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Grosser Schock

Rodrygo hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst die WM

3.03.2026 - 15:57
Zu wenig Einsatzzeit

Franco Mastantuono könnte Real Madrid im Sommer schon wieder verlassen

3.03.2026 - 10:52
Entscheidung steht bevor

Rodri wird bei Real Madrid zum konkreten Thema

3.03.2026 - 10:07
Keine Operation

Real Madrid bestätigt Knieverletzung von Kylian Mbappé

2.03.2026 - 19:06
Bereit für einen Wechsel?

Real Madrid prüft Mac Allister als Alternative

1.03.2026 - 17:02
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Shootingstar

Premier-League-Klubs jagen VfB-Spieler Chema Andrés

1.03.2026 - 08:32
In den Achtelfinals

Champions League: Real Madrid trifft schon wieder auf Manchester City

27.02.2026 - 12:34
Revolution wird erwartet

Das sind die Transferpläne von Real Madrid im Sommer

26.02.2026 - 17:09
Muss zuschauen

Benfica hat mit Berufung gegen Prestianni-Sperre keinen Erfolg

25.02.2026 - 16:01