Rodrygo hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst die WM

Für den brasilianischen Real-Stürmer Rodrygo kommt es knüppeldick: Offenbar hat sich der 25-Jährige das Kreuzband gerissen.

Die «Marca» berichtet, dass die entsprechende Diagnose vorliegt und der Angreifer der Madrilenen rund sechs Monate pausieren muss. Damit ist für Rodrygo auch die WM im Sommer gelaufen. Dort hätte er in der Seleçao einen wichtigen Part spielen können.

Betroffen ist das vordere Kreuzband im rechten Knie: Dort hat sich Rodrygo bei der 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montag unmittelbar nach seiner Einwechslung verletzt, als er bei einer Aktion im Rasen hängen blieb. Rodrygo spielte die Partie unter Schmerzen und mit gerissenem Kreuzband noch während rund 30 Minuten fertig. Am Dienstag wurden nun Tests durchgeführt, die die niederschmetternde Diagnose hervorgebracht haben. Es wird im Anschluss an eine Operation mit einer sechs- bis siebenmonatigen Zwangspause gerechnet.