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Komplette Einigung

Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid ist Tatsache

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 10:44
Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid ist Tatsache

José Mourinho kehrt definitiv zu Real Madrid zurück.

Der 63-jährige Portugiese hat sich mit Real-Präsident Florentino Perez und den übrigen Klubverantwortlichen über alle Details einer neuerlichen Zusammenarbeit geeinigt. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist die Rückkehr des erfahrenen Coaches Tatsache. Mourinho trainierte die Königlichen bereits zwischen 2010 und 2013 und soll mit seinen Führungsqualitäten nun wieder etwas Ordnung in die Mannschaft bringen, in der es zuletzt ziemlich rumort hatte.

The Special One wird in Madrid demnach einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Seinen aktuellen Verein Benfica kann er dank einer Klausel trotz Vertrag bis Juni 2027 für rund 3 Mio. Euro vorzeitig verlassen.

Mourinho reist nach dem Heimspiel der Königlichen gegen Athletic Bilbao am kommenden Wochenende, das gleichzeitig das letzte Spiel der Madrilenen in dieser Saison darstellt, nach Madrid und unterzeichnet dann seinen Vertrag.

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