Rüdiger hat nun seinen Vertrag bei Real Madrid unterzeichnet

So berichtet es der italienische Transferexperte Fabrizio Romano, der sich auf Quellen von Real Madrid beruft. Demnach sind alle notwendigen Details für den Wechsel von Antonio Rüdiger zu den Blancos geklärt. Weil der deutsche Nationalspieler seinen Kontrakt beim FC Chelsea auslaufen lässt, erfolgt der Transfer in die spanische Hauptstadt ablösefrei.

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

Contract until 2026, there’s no option for further season.

Official announcement: end of the season.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/N6zn9w5pcR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022