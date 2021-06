Sergio Ramos kündigt bei tränenreichem Real-Abschied künftige Rückkehr an

Sergio Ramos hat sich am Donnerstag an einer Pressekonferenz nach 16 Jahren bei Real Madrid offiziell vom Klub verabschiedet – vorläufig.

Dieser Gang sei einer der schwersten seiner Karriere, führte der 35-jährige Abwehrspieler aus. “Es ist der Moment gekommen, einer der schwersten in meinem Leben. Man ist nie bereit, um sich von Real Madrid zu verabschieden. Es ist aber der Moment gekommen, mich von Real Madrid zu verabschieden. Ich bin an den Händen meiner Eltern gekommen…”, sagte Ramos, der in Tränen ausbrach und seine Rede deshalb kurz unterbrechen musste. “Ich bin an den Händen meiner Eltern gekommen, meiner Geschwister, ich war mit 19 Jahren noch ein Kind. Gott sei Dank habe ich heute eine tolle Familie mit meiner Frau und meinen vier Kindern.”

Auch Klubpräsident Florentino Perez war zugegen. Ramos wurde von Seiten der Madrilenen zwar ein Vertragsangebot für eine weitere Saison unterbreiter. Der Abwehrspieler forderte aber einen Kontrakt für zwei Jahre und orientiert sich neu. Wo er letztlich unterschreiben wird, ist noch unklar. Die Rückkehr zu Real nach der Aktivkarriere soll aber bereits gewiss sein: “Danke an Real Madrid, ich werde euch immer im Herzen haben. Es endet eine wunderbare und einzigartige Etappe in meinem Leben. Nichts wird so sein, wie ich es hier erlebt habe. Vielen Dank für alles. Es ist kein Tschüss, sondern ein Auf Wiedersehen, denn früher oder später werde ich zurückkehren.”

psc 17 Juni, 2021 13:40