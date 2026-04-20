Tchouaméni als möglicher Casemiro-Nachfolger

Auf der Suche nach einer langfristigen Lösung im defensiven Mittelfeld hat Manchester United offenbar ein Auge auf Aurélien Tchouaméni von Real Madrid geworfen. Laut «The Telegraph» sehen die Verantwortlichen im Franzosen einen potenziellen Ersatz für Casemiro, dessen Zukunft perspektivisch neu bewertet werden könnte.

Ob Tchouaméni tatsächlich auf den Markt kommt, hängt stark von den Transferplänen der Madrilenen ab. Im Fokus steht dabei insbesondere Rodri von Manchester City, der sich aktuell in Vertragsgesprächen befindet. Sollte es hier zu keiner Verlängerung kommen, könnte Real Madrid einen Vorstoss wagen – müsste dafür jedoch finanzielle Mittel durch Spielerverkäufe generieren.

Ein ähnliches Szenario gilt auch für Enzo Fernández vom FC Chelsea, der einem Wechsel nach Spanien gegenüber offen sein soll. In diesem Zusammenhang könnten neben Tchouaméni auch andere Mittelfeldspieler wie Eduardo Camavinga für Angebote freigegeben werden. Diese mögliche Kettenreaktion könnte Manchester United in die Karten spielen, sollten sich in Madrid entsprechende Türen öffnen.