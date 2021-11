Toni Kroos zu ManCity oder Liverpool? Berater Volker Struth klärt auf

Konkret denkt Kroos, der in Madrid noch bis 2023 unter Vertrag steht, nicht an einen baldigen Wechsel. Im Gegenteil: “Ich denke, Toni wird seine Karriere bei Real beenden. Er hat mir bei keinem unserer Telefongespräche gesagt, dass er gehen will. Er und seine Familie sind in Madrid sehr glücklich”, sagt Berater Struth im Podcast “Meine Bayern-Woche” von “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg.

Statt eines Wechsels könnte im Hinblick auf den kommenden Sommer oder nächste Saison eher eine Vertragsverlängerung bei den Königlichen in den Fokus rücken. Kroos zählt nach überstandener Verletzung seit seinem Comeback Ende September wieder zur Stammformation.

News @ToniKroos: He is linked to #LFC & #ManCity but his agent V. Struth clarifies in my podcast: „I think that Toni will end his career @realmadrid. He hasn’t told me in any phone call that he would like to leave. He & his family are very happy in Madrid.“ @SPORT1 #HalaMadrid ⚪️

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 5, 2021