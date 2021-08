Transfer endgültig geplatzt? Real soll sich bei Mbappé zurückziehen

Die Transfer-Saga um Kylian Mbappé scheint für den Sommer 2021 ein Ende gefunden zu haben. Real Madrid zieht sich angeblich aus den Verhandlungen mit Paris Saint-Germain zurück.

160 Millionen Euro waren Paris Saint-Germain für Kylian Mbappé nicht genug. Und nun sollen die Franzosen auch die zweite Offerte von Real Madrid in Höhe von 170 Millionen Euro zuzüglich Boni abgelehnt haben. Denn wie der französische Hörfunksender “RMC Sport” berichtet, haben die Königlichen PSG gegenüber mitgeteilt, aus den Verhandlungen einen Rückzieher zu machen.

Die Spanier wollen demnach nicht noch mehr Geld für Mbappé bieten. Immerhin ist der 22 Jahre alte Angreifer kommendes Jahr ablösefrei, sofern er weiterhin an seiner Haltung festhält, seinen 2022 auslaufenden Vertrag in Paris nicht zu verlängern. PSG würde somit in diesem Sommer eine hohe Transfersumme entgehen, dafür dürfte der Torjäger eine weitere Saison für den französischen Hauptstadtklub auflaufen, ehe er im kommenden Jahr seinen Wunschwechsel nach Madrid vollziehen könnte.

adk 30 August, 2021 19:13