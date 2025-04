Trent Alexander-Arnold will nicht über seine Zukunftsplanung sprechen

Der englische Aussenverteidiger Trent Alexander-Arnold will weiterhin keine Auskunft über seine persönliche Zukunftsplanung geben.

Der Vertrag des 26-jährigen Nationalspielers in Liverpool läuft zum Saisonende aus. Gemeinhin wird erwartet, dass er einen Wechsel zu Real Madrid vollzieht. Dies will Alexander-Arnold nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen Leicester City am Wochenende allerdings nicht bestätigen. "Ich habe es bereits die gesamte Saison über gesagt, ich werde nicht über meine Situation reden. Tage wie heute sind immer speziell für mich."

Reds-Coach Arne Slot baut weiterhin voll auf Alexander-Arnold, auch wenn dieser seinen Stammkklub bereits in rund zwei Monaten verlassen könnte. "Es wäre lächerlich, wenn jemand sein Engagement für diesen Klub infrage stellen würde. Alle Schlagzeilen sollten über Trent, sein Tor und die vielen tollen Momente geschrieben werden, die er diesem Klub in den letzten Jahren gebracht hat", sagt der Niederländer.

psc 21 April, 2025 09:51