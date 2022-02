Überraschung: Alvaro Odriozola könnte für Real plötzlich wichtig werden

Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola spielte bei Real Madrid in den letzten gut zwei Jahren eine untergeordnete Rolle. Einer halbjährigen Leihe zum FC Bayern folgte nach einer Spielzeit mit nur 16 Einsätzen auf diese Saison hin eine Leihe zur AC Fiorentina. Dort weiss der 26-Jährige derart zu überzeugen, dass die Madrilenen ab Sommer doch wieder auf ihn zählen könnten.

Gemäss “AS” plant Real in der kommenden Saison wieder mit Odriozola. Dieser soll gemeinsam mit seinem verletzungsanfälligen Landsmann Dani Carvajal das Duo für die rechte Abwehrseite bilden. Odriozola weiss in dieser Saison in der Serie A auf ganzer Linie zu überzeugen. Die Fiorentina wäre an einer definitiven Übernahme interessiert, allerdings verfügen die Toskaner über keine Kaufoption. Gut möglich, dass sie den Verteidiger nach einem Jahr wieder verlieren.

psc 22 Februar, 2022 13:38