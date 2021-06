UEFA kann Juve, Barça & Real nicht von Champions League ausschliessen

Die UEFA kann gegen die drei verbleibenden Super League-Klubs Juventus, FC Barcelona und Real Madrid nicht wie angekündigt vorgehen.

Der europäische Verband soll Medienberichten zufolge einen Ausschluss der drei Klubs aus der Champions League in Betracht gezogen haben, nachdem das Trio nicht von seinen Super League-Plänen abrückt und die UEFA in einem gemeinsamen Statement scharf kritisiert hat. Laut einem Bericht der “Cadena SER” wird die UEFA ihre Pläne nicht umsetzen können. Das Schweizer Justizministerium habe sowohl der UEFA als auch der FIFA offiziell mitgeteilt, dass die drei Vereine aufgrund der europäischen Rechtslage nicht sanktioniert werden können. Ein Ausschluss würde demnach in jedem Fall rückgängig gemacht. Juve, Barça und Real haben bereits den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne angekündigt, falls entsprechende Sanktionen seitens der UEFA folgen sollten. Dies wird nun gar nicht nötig werden.

