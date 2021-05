UEFA eröffnet disziplinarische Untersuchung gegen Barça, Real & Juve

Die UEFA-Ethikkommission startet eine Untersuchung gegen die drei Super League-Vereine Barcelona, Real Madrid und Juventus.

Dies gibt der europäische Verband am Mittwoch bekannt. Neun der zwölf Gründungsmitglieder haben sich mittlerweile aus der Super League verabschiedet. Sie wurden bestraft und dürfen unter Auflagen wieder an allen UEFA-Wettbewerben teilnehmen. Ob dies auch für die drei abtrünnigen Klubs, die an der Super League-Idee festhalten, gelten wird, entscheidet sich nach der nun initiierten Untersuchung. Die Strafen für diese drei Klubs dürften noch härter ausfallen.

Breaking: UEFA opens disciplinary investigation into Super League refuseniks Real Madrid, Barcelona and Juventus pic.twitter.com/r6BW0KpEfA — Martyn Ziegler (@martynziegler) May 12, 2021

psc 12 Mai, 2021 13:28