United bereitet Angebot für Federico Valverde vor

Manchester United begibt sich im Zuge des bevorstehenden Abgangs von Paul Pogba auf die Suche nach einem möglichen Ersatz. Im Fokus der Red Devils soll Federico Valverde von Real Madrid stehen.

Real Madrid könnte schon bald eine Offerte für Federico Valverde erreichen. Wie der britische “Daily Mirror” berichtet, ist Manchester United dazu bereit, ein Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler abzugeben. In Planung sei ein erster Herantreten über rund 70 Millionen Euro.

Weil an der Concha Espina in dieser Saison Verletzungssorgen eingehalten hatten, musste Valverde schon auf der rechten Aussenbahn – defensiv wie offensiv – agieren. United soll den 23-Jährigen allerdings wegen seiner Qualitäten in der Spielmitte in Betracht ziehen.

Der englische Rekordmeister ist zwangsweise auf der Suche. Noch scheint zwar nicht endgültig entschieden zu sein, dass Paul Pogba United spätestens im kommenden Sommer ablösefrei verlassen wird. In den letzten Wochen verdichteten sich jedoch die Anzeichen.

Bei Valverde darf sich United aber ziemlich geringe Transferchancen ausrechen. Der uruguayische Nationalspieler ist unter Carlo Ancelotti fest eingeplant und gilt als kommender Superstar.

aoe 20 November, 2021 11:31