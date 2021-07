United treibt Camavinga-Bemühungen voran

Manchester United macht in seinen Bemühungen um Eduardo Camavinga ernst. Der englische Rekordmeister soll noch in dieser Woche ein Angebot über 30 Millionen Euro abgeben.

Eduardo Camavinga könnte in diesem Sommer eine der heissesten Aktien auf dem Transfermarkt werden. Manchester United drückt offenbar aufs Gaspedal. Nach “Le Parisien”-Informationen werden die Red Devils in den nächsten Tagen ein erstes Angebot formulieren, das bei 30 Millionen Euro liegt. Den Vorstellungen von Stade Rennes werde die Offerte allerdings nicht entsprechen.

United muss sich bei Camavinga Nebenbuhler Paris Saint-Germain erwehren, der ebenfalls ein Auge auf den hochtalentierten Mittelfeldspieler hat. Der entthronte französische Serienmeister spiele in dieser Causa aber eher auf Zeit und habe noch kein Angebot abgegeben, ebenso wenig wie der FC Chelsea oder Real Madrid.

“Wir haben schon mehrmals betont, dass wir es uns nicht leisten können, in dieser Situation zu bleiben, was einen internationalen Spieler wie ihn betrifft”, sagte Bruno Genesio. Der Rennes-Trainer meinte damit Camavingas 2022 auslaufenden Vertrag. In den kommenden Wochen heisst es also: verlängern oder verkaufen.

Genesio drückte nach: “Es gehört zu einer Karriere, dass man wichtige Entscheidungen treffen muss, er hat eine sehr wichtige Entscheidung für seine Zukunft zu treffen und wir, der Verein, haben auch unsere Interessen zu vertreten. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden können, die alle zufrieden stellt.”

aoe 5 Juli, 2021 15:33