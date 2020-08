United unterbreitet James Vertragsangebot

Die Zeit von James Rodriguez bei Real Madrid geht dem Ende entgegen. Final geklärt ist allerdings noch nicht, für welchen Klub der feine Techniker in der kommenden Saison ran darf. Manchester United hat ihm zumindest mal ein Vertragsangebot unterbreitet.

Dass Real Madrid James Rodriguez nur allzu gerne in diesem Sommer von der Payroll streichen würde, bewies Zinedine Zidanes Entscheidung vor dem Achtelfinale in der Champions League gegen Manchester City – der Übungsleiter strich den Kolumbianer erneut aus dem Aufgebot.

Wohin geht jetzt die Reise? Als wahrscheinlichste Option kristallisierte sich in den vorhergehenden Wochen ein Wechsel in die Premier League heraus. Gemäss “La 2 Orillas” hat Manchester United inzwischen ein Vertragsangebot an Jorge Mendes weitergeleitet. Der Agent sei der Meinung, dass James die Offerte akzeptieren solle.

Einen Haken hat die ganze Sache aber dann doch: James sei sich nämlich unsicher, ob er dem Wechsel zustimmen soll. Der 29-Jährige weiss nicht, ob er ins Ausland wechseln soll und würde es wohl vorziehen, weiterhin in Spanien zu spielen.

Eine LaLiga-Option hat sich für James bereits zerschlagen. Atletico Madrid zeigt kein Interesse mehr. “Nein. Ich denke nicht, dass er in den Plänen von Atletico Madrid eine Rolle spielt”, sagte Vereinsboss Enrico Cerezo beim Radiosender der “Marca”.

aoe 6 August, 2020 15:18