Verletzungspech: Die Diagnose bei Real-Torjäger Karim Benzema ist da

Real Madrid hat eine erste Diagnose zur Verletzung von Karim Benzema kommuniziert, die sich dieser beim Champions League-Spiel bei Celtic Glasgow zuzog.

Der 35-jährige Franzose musste bereits nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden, nachdem er sich bei einer Defensiv-Aktion am wehgetan hat. Real teilt nun mit, dass sich Benzema zwei Verletzungen im rechten Oberschenkel zugezogen habe – eine im Musculus semitendinosus sowie eine Überlastung im Quadrizeps. Dies sind immerhin keine gravierenden Blessuren. Die nächsten beiden Spiele gegen RCD Mallorca am Wochenende und RB Leipzig am kommenden Mittwoch wird der Torjäger aber sicherlich fehlen.

Ziel ist es, dass Benzema beim Stadtderby gegen Atlético am 18. September wieder mittun kann.

Parte médico de Benzema.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 7, 2022

psc 7 September, 2022 16:47