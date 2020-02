Vinicius bekennt sich zu Real Madrid

Der brasilianische Angreifer Vinicius Junior von Real Madrid wurde in der Vergangenheit bei Paris St. Germain ins Spiel gebracht. Zu einem solchen Wechsel wird es vorläufig aber nicht kommen.

Dies stellte der 19-Jährige am Rande der 3:4-Pokalniederlage gegen Real Sociedad klar. “Keine Chance. Ich möchte in Madrid bleiben”, sagte der Youngster, der seit Sommeer 2018 für die Madrilenen aufläuft und da noch bis 2025 unter Vertrag steht. Vinicius bestritt in dieser Spielzeit für seinen Klub 22 Pflichtspiele. Seine Ausbeute mit drei Toren und zwei Assists war dabei aber eher bescheiden.

Unter anderem wurde er auch als möglicher “Tauschpartner” für Neymar genannt, falls dieser den Weg ins Santiago Bernabeu finden sollte. Dieses Szenario scheint allerdings weit weg.

psc 7 Februar, 2020 14:12