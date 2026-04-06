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Ansage

Vinicius Junior hat einen ganz klaren Plan, wo er künftig spielt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 April, 2026 15:54
Vinicius Junior hat einen ganz klaren Plan, wo er künftig spielt

Vinicius Junior läuft bereits seit acht Jahren für Real Madrid auf. Geht es nach dem 25-Jährigen, tut er dies auch noch lange Zeit.

Der Brasilianer fühlt sich bei den Königlichen weiterhin wohl und künftig vor dem Champions League-Spiel gegen den FC Bayern sogar eine baldige Vertragsverlängerung an: «Ich hoffe, dass ich noch lange bleiben kann. Wir sind ganz gelassen, denn ich genieße das Vertrauen des Präsidenten», lautet die Ansage von Vinicius auf der Pressekonferenz.

Hinter den Kulissen arbeitet Real-Präsident Florentino Perez bereits seit längerer Zeit an der Ausdehnung des Arbeitspapiers mit dem Topstürmer. Vinicius ist froh darüber: «Zum richtigen Zeitpunkt werden wir uns um die Verlängerung kümmern, denn dies ist der Verein meiner Träume, und wir werden noch viele Jahre gemeinsam weitermachen.»

Derzeit ist der Angreifer bis 2027 gebunden. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Die Verlängerung könnte noch vor der WM im Sommer erfolgen.

Interessenten aus der Premier League oder auch aus dem saudischen Raum gibt es zuhauf. Es scheint jedoch nicht so, dass sie Erfolgsaussichten auf einen Transfer des Nationalspielers haben.

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