Zwischen Vinicius und Real Madrid ist schon alles geklärt

Vinicius Junior wird wohl noch viele Jahre für Real Madrid auflaufen. Zwischen dem Brasilianer und dem spanischen Topklub soll in Sachen Vertragsfrage schon alles geklärt sein.

Zuletzt wurde publik, dass Reals Klubpräsident Florentino Perez bereits seit Monaten an der Vertragsverlängerung mit Vinicius arbeitet (4-4-2.ch berichtete). Die Bemühungen fruchten offenbar. So berichtet es zumindest «AS»-Chefredakteur José Félix Diaz auf dem Twitch-Kanal von Ruben Martin. «Ich glaube, alles ist geklärt, alles wurde besprochen. Und wenn ich mich im Verein umhöre, herrscht eine ruhige Stimmung – und im Moment kann man sagen, dass zwischen beiden Parteien völliges Einvernehmen herrscht», so der Journalist.

Der Spanier bekräftigt noch einmal, dass sich der Real-Boss sehr für die weitere Zusammenarbeit mit dem 25-jährigen Stürmerstar einsetzt: «Florentino Perez hat nie aufgehört, an Vinicius zu glauben. Und der Spieler hat sein Selbstwertgefühl und sein Selbstvertrauen zurückgewonnen; er hat sich von einem kritisierten zu einem gefeierten Spieler gewandelt. Die Situation führt nur zu einem Ergebnis, nämlich der Vertragsverlängerung.»

Zurzeit ist der Nationalspieler bis 2027 an die Madrilenen gebunden. Er läuft bereits seit 2018 für den La Liga-Klub auf und soll es auch in den kommenden Jahren noch tun.

Zuletzt zeigte seine Form stark aufwärts. Auch im Hinblick auf die WM will er seine Topform in den kommenden Wochen weiter finden. Für Real geht es noch um viel: Sowohl in der Meisterschaft wie auch in der Champions League bestehen noch Titelambitionen. In der Copa del Rey ist die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa hingegen ausgeschieden.