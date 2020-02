Vor Clasico: Barça-Coach Setién traf Pep Guardiola

Pep Guardiola weilte in dieser Woche anlässlich des Champions League-Spiels zwischen Real Madrid und Manchester City (1:2) in seiner spanischen Heimat. Diese Gelegenheit sollen der amtierende Barça-Coach Quique Setién und sein Assistent Eder Sarabia für ein Treffen mit dem City-Coach genutzt haben.

Nach einem Bericht der “AS” holte sich das Barça-Duo Tipps vom früheren Trainer der Katalanen, um einen “Anti-Madrid-Plan” auszuarbeiten. Am Sonntag kommt es in Madrid zum Clasico. Setién soll eine sehr gute Beziehung zu Guardiola pflegen, weshalb letzterer offenbar diesen Freundschaftsdienst leistete. Natürlich beobachtete er die Madrilenen in der Champions League auch persönlich und hat auch seine eigenen Schlussfolgerungen gezogen.

Ein Sieg Barças würde bedeuten, dass sie in der Tabelle auf 5 Punkte von den Hauptstädtern wegziehen.

psc 28 Februar, 2020 15:42