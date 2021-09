Wann wieder auf dem Platz? Kroos gibt ein Verletzungsupdate

Real Madrid muss weiterhin ohne Toni Kroos auskommen. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Schambeinverletzung und liefert nun ein Update, wie es um ihn steht.

Aufgrund einer Schambeinentzündung, die ordentlich auskuriert werden muss, fällt Toni Kroos bereits seit Wochen aus. Für Real Madrid bestritt der 31 Jahre alte Profi in dieser Saison daher noch kein Pflichtspiel. In einem Video gab der Mittelfeldstratege nun ein Update zu seiner Verletzung. “Ich kann euch sagen, dass es mir besser geht”, so Kroos.

Doch betonte er: “Die Wahrheit ist, dass ich immer noch nicht alles ohne Schmerzen machen kann. Das ist normal mit dieser Verletzung.” Der frühere deutsche Nationalspieler “kann noch nicht genau sagen, wann ich zurückkomme. Aber ich arbeite jeden Tag daran, um so schnell wie möglich zurückkehren zu können.”

adk 5 September, 2021 12:12