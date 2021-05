Zidane informiert Spieler über Abgang von Real Madrid

Zinédine Zidane soll Real Madrid trotz Vertrag bis 2022 vorzeitig zum Saisonende verlassen wollen. Dies habe der Franzose seinen Spielern bereits mitgeteilt.

Am Sonntag (18:30 Uhr) muss Real Madrid in der Liga noch gegen den Athletic Club aus Bilbao ran, am 23. Mai gegen den FC Villarreal. Für Zinédine Zidane werden es offenbar die beiden letzten Spiele als Cheftrainer von Real Madrid sein. Wie der spanische Radiosender “Onda Cero”, die Sportzeitung “Marca” sowie die spanische Online-Edition von “Goal” berichten, hat der 48-Jährige den Entschluss, die Königlichen zum zweiten Mal als Coach zu verlassen, bereits getroffen.

Demnach habe ‘Zizou’ sogar schon sein Team davon in Kenntnis gesetzt, nächste Saison nicht mehr das Amt des Cheftrainers bei den Blancos zu bekleiden. Jüngst liess er seine Zukunft auf einer Pressekonferenz abermals offen, indem er erklärte: “Ich kann sagen, dass ich hier bin. Was passiert, wissen wir nicht, denn das hier ist Real Madrid. Ich denke nicht weiter als von Tag zu Tag, ich blicke auch nicht zurück oder in die Zukunft. Ich bin zu hundert Prozent im Hier und Jetzt. Irgendwann kommen Momente für Veränderungen, nicht nur für mich, sondern für uns alle.”

Zidane war bereits von Januar 2016 bis Sommer 2018 Coach der Königlichen, ehe er im März 2019 in derselben Funktion zurückkehrte. Gehandelte Nachfolger auf seinen Posten sind unter anderem Massimiliano Allegri, Joachim Löw und Raúl.

adk 16 Mai, 2021 10:17