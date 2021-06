Zidane-Nachfolger gefunden: Carlo Ancelotti soll zu Real Madrid zurückkehren

Real Madrid hat seinen neuen Trainer angeblich auserkoren. Carlo Ancelotti soll vor der Rückkehr zu den Madrilenen stehen.

Der 61-Jährige war bei den Königlichen bereits zwischen 2013 und 2015 als Cheftrainer tätig. Danach führte ihn sein Weg zum FC Bayern und Napoli. Seit Ende 2019 ist er in der Premier League beim FC Everton beschäftigt. Dort scheint er nun aber einen vorzeitigen Abgang hinzulegen. Laut “Marca” kehrt Ancelotti ins Santiago Bernabeu zurück, entsprechende Gespräche laufen. Der Verein will das Engagement des Italieners schon bald publik machen. Präsident Florentino Perez hat sich demnach für ihn und gegen Klublegende Raul oder Antonio Conte entschieden, die ebenfalls in der Verlosung als mögliche Zidane-Nachfolger waren.

Ancelottis Vertrag bei den Toffees läuft noch bis 2024. Es wird eine Ablösezahlung fällig.

psc 1 Juni, 2021 12:45