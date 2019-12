Zidane schwärmt für Guardiola: “Der Beste der Welt”

Für Real-Trainer Zinédine Zidane ist ManCity-Coach Pep Guardiola der derzeit beste Trainer der Welt.

Im Achtelfinal der Champions League treffen Real Madrid und Manchester City aufeinander. Gleichzeitig ist es ein Duell zwischen Zinédine Zidane und Pep Guardiola.

Während beide Erfolgstrainer bereits zu aktiven Spielerzeiten mit Real und dem FC Barcelona mehrmals aufeinander getroffen waren, ist es nun in einem Pflichtspiel die erste Trainer-Begegnung. “Es wird besonders werden gegen ihn zu spielen”, macht Zidane auf einer Pressekonferenz klar: “Ich habe sehr oft gegen ihn als Spieler gespielt. Ich habe ihn damals schon respektiert und nun als Trainer.”

“Für mich ist er der beste Coach der Welt”, schwärmt der Franzose für den Katalanen. “Er hat das während seiner Laufbahn unter Beweis gestellt. Ich freue mich sehr darauf gegen ihn und Manchester City anzutreten.”

Die Duelle in der Königsklasse zwischen den beiden europäischen Giganten steigt jedoch erst im neuen Jahr. Am 26. Februar und am 17. März kämpfen beide Teams um den Einzug ins Viertelfinal.

adk 22 Dezember, 2019 11:08