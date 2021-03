Zidane soll über Sommer hinaus Trainer von Real bleiben

Zinédine Zidanes Vertrag bei Real Madrid läuft zwar noch bis 2022, dennoch wird sogar spekuliert, er könnte bereits in diesem Sommer seinen Hut nehmen. Dies scheint nicht der Fall zu sein.

In der laufenden Saison musste Zinédine Zidane bereits das ein oder andere Mal starke Kritik einstecken. Mittlerweile hat sich Real Madrid unter dem Franzosen aber wieder gefangen, ist sowohl in Meisterschaft als auch in der Champions League noch auf Kurs. An der Zukunft des Cheftrainer soll deshalb auch nicht mehr gezweifelt werden.

Wie der französische Sender “Telefoot” berichtet, wird ‘Zizou’ auch kommende Spielzeit das Sagen auf der Trainerbank der Madrilenen haben. Wie es nach 2022 aussieht, ist indes noch unklar.

adk 22 März, 2021 11:21