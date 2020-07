Zidane wütet wegen Bale-Frage gegen Reporter

Real-Coach Zinédine Zidane reagiert ungehalten auf eine Frage eines Reporters zu Gareth Bale.

Den beiden wird ein eisiges Verhältnis nachgesagt. Zuletzt sass der walisische Stürmer lustlos auf der Ersatzbank und zog sich die Schutzmaske gar über die Augen. Natürlich sorgt dies für viel Gesprächsstoff in spanischen Gazetten. Am Mittwoch stellt ein Reporter auf einer Pressekonferenz eine provokante Frage. Ob es denn nicht das Beste für das Team und die Stimmung in der Kabine wäre, wenn Gareth Bale den Verein verlassen würde.

Zidane ist über die Frage alles andere als begeistert und ätzt gegen den Reporter: “Meine Güte, was für eine Frage… Was soll ich darauf antworten? Wir denken an das bevorstehende Spiel, auch Gareth. Er ist einer von uns. Du versuchst, einen Keil zwischen uns zu treiben, wirst es aber nicht schaffen. Du fragst jedes Mal das gleiche, was du auch tun kannst, aber du wirst es nicht schaffen. Wir sind eine Einheit und alle, ob Gareth oder James, denken gleich.”

Am Donnerstagabend kann sich Real mit einem Sieg gegen Villarreal zum Meister küren. Darauf liegt derzeit auch der Fokus.

psc 15 Juli, 2020 16:47