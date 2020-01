AS Rom beschäftigt sich mit Adnan Januzaj

Die AS Rom soll weiter an Xherdan Shaqiri interessiert sein. Mit Adnan Januzaj von Real Sociedad scheinen die Giallorossi jedoch eine Alternative im Auge zu haben.

Trotz erster Absage vonseiten des FC Liverpool scheint die AS Rom weiterhin an Xherdan Shaqiri dranzubleiben. Laut der katalanischen Sportzeitung “Mundo Deportivo” zeigt die Roma jedoch auch Interesse an einer Verpflichtung von Adnan Januzaj.

Der Flügelspieler steht derzeit in Spanien bei Real Sociedad unter Vertrag und hat dort dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Mio. Euro.

Für den Belgier soll die AS Rom ein erstes Angebot im Bereich der 14 Mio. Euro abgeben. Ob Real Sociedad damit bereits überzeugt werden kann, wird sich zeigen.

adk 19 Januar, 2020 16:54