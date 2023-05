Barça heiss auf Martin Zubimendi – Xavi schwärmt

Dass Xavi Hernandez ein grosser Bewunderer von Martin Zubimendi ist, war schon länger bekannt. Nun gibt sich der Trainer des FC Barcelona öffentlich einer kleinen Schwärmerei hin.

Xavi Hernandez macht keinen Hehl daraus, dass er Martin Zubimendi gerne in seiner Mannschaft hätte. "Ich mag die ganze Real Sociedad. Imanol macht eine aussergewöhnliche Arbeit, er hat ein ähnliches Spielmodell wie wir", sagte der Trainer des FC Barcelona am Freitag zunächst, um dann zu präzisieren: "Zubimendi ist ein aussergewöhnlicher Dreh- und Angelpunkt, er versteht das Spiel sehr gut, er gewinnt Zweikämpfe."

Zubimendi steht bei Barça und vor allem bei Xavi in diesem Sommer ganz oben auf der Wunschliste. Der Abgang von Sergio Busquets lässt ein Vakuum entstehen, das dringend gefüllt werden muss. Ob es am Ende tatsächlich Zubimendi sein wird, der Busquets in Barcelona schnellstmöglich vergessen lassen soll, ist fraglich.

Zubimendis Vertrag bei Real Sociedad ist noch langfristig bis 2027 datiert. Die in Spanien übliche Ausstiegsklausel liegt bei satten 60 Millionen Euro. Eine Summe, die Barça inmitten der Finanzkrise nie und nimmer stemmen kann. Auf ein Tauschgeschäft, um den Preis zu drücken, will sich Real Sociedad derweil nicht einlassen.

aoe 20 Mai, 2023 11:11