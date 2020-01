Hatem Ben Arfa vor Unterschrift in Spanien

Der zurzeit vereinslose französische Stürmer Hatem Ben Arfa steht vor der Unterschrift bei einem spanischen Erstligisten.

Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, wird der frühere PSG-und Nizza-Angreifer demnächst bei Real Valladolid unterschreiben. Bereits am Dienstag soll der 32-Jährige offiziell als Neuzugang präsentiert werden. Hatem Ben Arfa ist seit Beginn dieser Saison vereinslos. Bis im letzten Sommer war er in seiner Heimat bei Stade Rennes aktiv. In Valladolid soll der Linksfuss nun einen Vertrag bis zum Ende dieser Spielzeit erhalten.

psc 27 Januar, 2020 16:56