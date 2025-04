Ronaldo soll bei Eray Cömerts Klub rausfliegen

Die Fans des spanischen Erstligisten Real Valladolid sind enttäuscht: Brasil-Legende Ronaldo hat als Besitzer seine Ankündigungen nicht in die Tat umgesetzt. Nun soll er gehen.

So zumindest die ziemlich einhellige Meinung der Fans der Nordspanier. Real Valladolid ist vor dem Abstieg nur noch theoretisch zu retten. Mit 16 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist der Klassenerhalt aber bereits nach 32 Spielen nicht mehr zu verhindern. Ronaldo stieg bereits 2018 beim Klub ein. Damals versprach er, den Verein in der ersten Liga zu etablieren. Er legte sogar einen Fünf-Jahres-Plan zur Qualifikation für die Champions League vor.

Dies ist mitnichten gelungen. Zwei Aufstiege und eben auch zwei bzw. demnächst drei Abstiege gab es in dieser Zeit. Die Fans haben die Geduld verloren. Was sie am meisten nervt: Trotz Transfereinnahmen in Höhe von rund 80 Mio. Euro seit Ronaldos Einstieg wurde kaum in die Mannschaft investiert. 2022 wurde aus dem Nichts ein neues Logo präsentiert, was die Supporter ebenfalls verärgerte, immerhin ein Jahr später wieder revidiert wurde. Eine Stadionrenovation, die Ronaldo ebenfalls ankündigte, wurde bislang nicht in die Tat umgesetzt. Mit der Stadtregierung liegt der Brasilianer sogar im Clinch. Eine Stadionsperrung wurde bereits angedroht.

Zuletzt bot ein lokaler Unternehmer für die Übernahme des Vereins knapp 30 Mio. Euro. Dies war Ronaldo allerdings zu wenig. Trotz viel Gegenwind mit teilweise krassen Bannern im Stadion ist der 48-Jährige vorerst noch an Bord. Aktuell scheint er mit seinen Gedanken aber eher wieder in der Heimat zu sein. Laut "Sport Bild" bewirbt er sich um einen Posten im südamerikanischen Verb and Conmebol, nachdem er die Kandidatur als neuer Präsident des brasilianischen Verbands zuletzt wegen fehlender Unterstützung zurückgezogen hatte.

