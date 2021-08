Andi Zeqiri schiesst sein erstes Tor für Brighton

Der Schweizer Stürmer Andi Zeqiri geht in die zweite Saison bei Premier League-Klub Brighton & Hove Albion. Jetzt ist dem 22-Jährigen endlich der erste Treffer für die Engländer geglückt.

Im League Cup erhält Zeqiri das Vertrauen von Trainer Graham Potter und steht im Auswärtsspiel bei Cardiff City als Mittelstürmer in der Startelf. In der zweiten Hälfte zeichnet der junge Schweizer, der in diesem Jahr für die U21-Nati noch die EM bestritten hat, für das 2:0 verantwortlich. Es ist der Endstand und ein erlösender Treffer: In der ersten Saison gelang ihm noch kein Tor für den Premier League-Klub. Nun könnte der Knoten geplatzt sein, wobei Zeqiri in den ersten zwei Premier League-Spielen jeweils 90 Minuten auf der Bank sass.

psc 24 August, 2021 22:18