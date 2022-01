Schweizer Goalie Benjamin Siegrist steht vor einem Karrieresprung

Der Schweizer Goalie Benjamin Siegrist hat sich seit seiner Ankunft bei Dundee United in Schottland vor mehr als drei Jahren einen Namen auf der Insel gemacht und brilliert mit starken und konstanten Leistungen. Ein Wechsel steht bevor.

Der U17-Weltmeister von 2009 ist nur noch bis Saisonende an seinen aktuellen Klub gebunden. Britischen Medienberichten zufolge steht spätestens dann ein Transfer an. Die Rangers aus Glasgow, wo mit Cedric Itten bereits ein Schweizer Nati-Stürmer unter Vertrag steht, sollen Interesse an Siegrist signalisieren. Zudem wurden auch der FC Southampton aus der Premier League und mehrere Vereine aus der englischen Championship auf den Keeper aufmerksam. Mit einer Körpergrösse von 1.96 Meter weist der Torhüter Gardemasse, wie sie im britischen Fussball gefragt sind, auf.

psc 17 Januar, 2022 11:35