Der 23-jährige Angreifer durfte beim 1:0-Sieg gegen Kilmarnock zum zweiten Mal seit seinem Wechsel vom FC St. Gallen nach Glasgow über 90 Minuten ran. Und was Gerrard da von Itten zu sehen bekam, gefiel der Liverpool-Legende sehr. “Er war der Mann des Spiels. Cedric hat die Bälle stark gehalten. Das war eine Spitzenleistung”, lobt der 40-Jährige den Angreifer.

Ausserdem ist sich Gerrard sicher, dass Itten künftig nur besser wird. Dass er nicht in jedem Spiel auf ihn setzt, habe vor allem mit der Belastung zu tun. Der frühere FCSG-Stürmer hatte keine Sommerpause, weshalb es wichtig sei, ihm nun Pausen zu geben.

🗣 "He's only going to get better and better."

🗣 "It was a top all-round performance."

Steven Gerrard lauds 'outstanding' Cedric Itten after his performance at Rugby Park

