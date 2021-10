Ex-FCZler Cédric Brunner verlängert demnächst in Bielefeld

Der Schweizer Rechtsverteidiger Cédric Brunner hat sich bei Bundesligist Arminia Bielefeld auf der rechten Abwehrseite längst einen Stammplatz erobert. Der 27-Jährige wird seinen nur noch bis Saisonende laufenden Vertrag bald verlängern.

Nach Angaben der “Sport Bild” wollen beide Seiten die Zusammenarbeit verlängern. Brunner wird sein bestehendes Arbeitspapier wohl um eine weitere Saison bis Juni 2023 ausdehnen. Der Ur-FCZler wechselte vor etwas über drei Jahren von seinem Stammverein zum damaligen deutschen Zweitligisten. Er war bereits massgeblich am Aufstieg der Arminia ins deutsche Oberhaus beteiligt und stand auch in dieser Saison in allen sieben bisherigen Ligaspielen in der Startelf.

psc 13 Oktober, 2021 15:40