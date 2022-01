Ex-GC- und YB-Stürmer Haris Tabakovic steht vor Karrieresprung in Österreich

Der Schweizer Stürmer Haris Tabakovic mit Vergangenheit bei den Young Boys und bei GC spielt seit September 2020 für den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau. Dort zeigt er ganz starke Leistungen und steht nun im Fokus eines Erstligisten.

Wie Peter Linden berichtet, buhlt Rapid Wien um Tabakovic, dem in dieser Saison bereits 19 Ligatore geglückt sind. Der 27-jährige Angreifer steht in Lustenau bei 19 Saisontoren und ist damit bester Torschütze der zweiten Liga. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, was die Ablöse in Grenzen hält.

Ausgebildet wurde Tabakovic einst bei den Young Boys. Später spielte er auch für GC, Wil und in Ungarn.

Update: Lustenaus Sportkoordinator Andreas Schneider erklärt, dass bislang kein konkretes Angebot für Tabakovic vorliege. Grundsätzlich wolle man in diesem Transferfenster keine Spieler mehr abgeben: “Wenn wir in der 2. Liga bleiben, haben wir keine Chance auf eine Vertragsverlängerung. Wenn wir aufsteigen, ist die Situation neu, dann wäre die Situation ziemlich offen. Er weiß, was er an uns hat, wir wissen, was wir an ihm haben.”

psc 24 Januar, 2022 10:16