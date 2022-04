Ex-Mitspieler stichelt gegen Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri beklagt sich in einem Interview über die schlechte Stimmung, die während seiner Zeit bei Olympique Lyon vorherrschte. Eine ehemaliger Spieler reagiert knapp, aber bestimmt.

Nach gerade mal einem halben Jahr hatte Xherdan Shaqiri Olympique Lyon im Februar den Rücken gekehrt und einen längerfristigen Vertrag bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Major League Soccer unterschrieben. In einem Interview kartet er gegen seinen Ex-Klub nach.

“Die Atmosphäre im Klub war auch nicht die beste. In der Umkleidekabine fehlte die Einigkeit, um zu gewinnen. Ich muss Leistung bringen wollen”, beschwert sich Shaqiri in der Zeitung “Le Temps” über das Stimmungsverhältnis in Lyon.

Am Sonntag (20.45 Uhr) gastiert Lyon im Prestigeduell bei Olympique Marseille. Im Vorfeld der Begegnung reagierte Goalie Anthony Lopes knapp, aber bestimmt auf Shaqiris Äusserung: “Das hätte er mal vorher sagen sollen.” Shaqiris Wechsel nach Lyon entpuppte sich als grosses Missverständnis.

Seine Ankunft ist derweil in Chicago nahezu von der ganzen Stadt frenetisch gefeiert worden. Nach seinem Wechsel in die USA kommt Shaqiri auf sechs Einsätze mit einem Tor.

aoe 30 April, 2022 15:21