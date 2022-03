Ex-YB- und GC-Stürmer Haris Tabakovic macht Karrieresprung in Österreich

Der frühere YB- und GC-Stürmer Haris Tabakovic glänzt in dieser Saison in der zweiten österreichischen Liga für Austria Lustenau. Die starken Leistungen haben ihm nun einen Wechsel zu einem Erstligisten ermöglicht.

Wie Traditionsklub Austria Wien bekanntgibt, stösst der 27-jährige Torjäger im Sommer ablösefrei zum Verein und unterzeichnet einen Vertrag bis 2025. Tabakovic hat in dieser Saison für Lustenau in 19 Ligaspielen ganze 22 Mal getroffen. Sein künftiger Verein freut sich auf ihn, wie Sportdirektor Manuel Ortlechner festhält: “Haris Tabakovic hat in der 2. Liga eine unfassbare Torquote und bringt als Spielertyp neue Faktoren in unser Offensivspiel: Grösse, Präsenz und Physis. Es waren auch viele andere Klubs aus Österreich an ihm dran, wir freuen uns, dass er sich für Austria Wien entschieden hat. In den Gesprächen habe ich gespürt, dass er sich richtig auf die Austria freut.”

Tabakovic, der einst bei den Young Boys ausgebildet wurde und später auch für die Grasshoppers und den FC Wil auflief, sagt zum bevorstehenden Transfer: “Ich habe in den Gesprächen mit Manuel Ortlechner grosse Wertschätzung gespürt, das hat mir sehr viel gegeben und mich überzeugt, diesen Schritt zu machen. Es macht mich richtig stolz, bald für Austria Wien spielen zu können. Ich finde den Weg der Jugend, den die Austria eingeschlagen hat, sehr gut. Im Moment macht es richtig Spass der Austria beim Fussballspielen zu zusehen. Mein Ziel ist, dass wir kommende Saison an diesen Leistungen anknüpfen, ich möchte mit möglichst vielen Toren meinen Beitrag leisten, damit der Verein erfolgreich ist.”

psc 24 März, 2022 11:37