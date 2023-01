Trainer-Extralob für bisher glücklosen Saidy Janko

Nach einem Halbjahr ohne Fortune war mancherorts darüber spekuliert worden, dass Saidy Janko (27) den VfL Bochum schon wieder verlassen soll. Der Zürcher gibt aber die Richtungsänderung vor – und bekommt für seinen Ehrgeiz eine wohltuende Portion Lob.

Saidy Janko hatte es in seinem ersten Halbjahr beim VfL Bochum keinesfalls einfach. Dort stand es zu keiner Zeit zur Debatte, wer rechts hinten in der Viererkette spielen wird – Cristian Gamboa war unumstritten. Janko ist es nun gelungen, die Vormachtstellung seines Konkurrenten ins Wanken zu bringen.

«Er hat es bisher in der Vorbereitung und auch im Test gegen Zürich richtig gut gemacht», lobt Bochums Trainer Thomas Letsch laut «kicker». «Saidy bringt eine wahnsinnige Geschwindigkeit mit, ihm läuft jedenfalls keiner davon.» Letsch ist deshalb voller Erwartung: «Das wird ein offener Kampf um den Platz auf der rechten Seite.»

Von Janko war in Bochum bisher wenig zu vernehmen. Für den gebürtig aus Zürich stammenden sechsfachen gambischen Nationalspieler sind bisher nur sieben Kurzeinsätze in der Bundesliga sowie zwei im DFB-Pokal dokumentiert. Letschs lobende Worte sollten Janko nun noch mal einen zusätzlichen Schub geben.

Immerhin geht es auch um die Zukunft des früheren FCZ-Juniors, der in Europa schon in unzähligen Ländern seinen Fussabdruck hinterlassen hat. Nur selten nachhaltig. Am liebsten würde Janko sesshaft werden in Bochum. Seine Ausleihe von Real Valladolid ist bis Ende Saison angelegt und beinhaltet eine Kaufoption.

aoe 11 Januar, 2023 16:47