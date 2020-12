Fischer bleibt pragmatisch: “Nicht unverdient gewonnen”

Es gibt Trainer, die wären nach einem 2:1-Erfolg gegen Titelaspirant Borussia Dortmund ungehalten, völlig ausser sich. Bei Union Berlin ist mit Urs Fischer jedoch einer an der Spitze, der sich zumindest in der Aussenwahrnehmung nur selten derartige Gefühlsausbrüche leistet.

Und so bleibt Urs Fischer auch nach dem Sieg am Freitagabend gegen den BVB herrlich nüchtern in seiner Analyse. “Heute war es wirklich eine Willensleistung. Wenn man alle drei Tage ein Spiel hat, dann ist es wichtig, in den richtigen Rhythmus zu kommen”, sagte der Trainer von Union Berlin im Anschluss an das 2:1.

Durch den dreifachen Punkterfolg schob sich der Klub aus dem Berliner Stadtteil Köpenick vorübergehend auf den 5. Platz der Bundesliga-Tabelle – und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den BVB.

Die Spiele gegen den FC Bayern (1:1) und dem VfB Stuttgart (2:2) haben seiner Mannschaft enorm viel Kraft gekostet, meinte Fischer, der mit dem Auftreten hochzufrieden war: “Heute hat die Mannschaft nochmal alles rausgehauen und leidenschaftlich verteidigt. Insgesamt haben wir heute nicht unverdient gewonnen.”

Bevor es wegen des eng getakteten Corona-Spielplans in die in diesem Jahr kurz ausfallende Winterpause geht, müssen Fischer und Co. noch die 2. Runde im DFB-Pokal überstehen. Dort geht es am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) gegen den Zweitligisten SC Paderborn.

aoe 19 Dezember, 2020 10:17