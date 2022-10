Fürth-Fans Fordern Rauswurf! Marc Schneider: «Natürlich trifft einen das»

Greuther Fürth spielt nach dem Bundesliga-Abstieg weiterhin eine desaströse Saison. Mittendrin befindet sich Marc Schneider, der mit seinem Team am Freitagabend mal wieder nicht gewinnen konnte. Die Fans fordern den sofortigen Rauswurf des Schweizer Trainers.

Nur ein Sieg aus den ersten elf Spielen in der 2. Bundesliga – so lautet die katastrophale Bilanz von Marc Schneider bei Greuther Fürth. Das 2:2 am Freitagabend bei Jahn Regensburg war einmal mehr ein Offenbarungseid. Die mitgereisten Kleeblatt-Fans forderten nach der Partie lautstark Schneiders Entlassung. «Schneider raus»-Rufe waren aus dem Gästeblock zu vernehmen.

«Natürlich trifft einen das», sagte Schneider laut «Nordbayern.de» wenige Minuten nach Abpfiff im Kabinengang des Regensburger Stadions. «Ich bin ja nicht taub und kriege das mit.» Um seine Jobsicherheit muss sich der ehemalige Trainer des SK Beveren sowie des FC Thun allerdings keine Sorgen machen.

«Die Fürther Fans dürfen sauer sein»

Die Fürther Fans dürfen sauer sein, das sei ihr gutes Recht, meinte Sportchef Rachid Azzouzi. «Dass man das auf den Trainer ablässt, finde ich nicht okay. Das ist auch nicht richtig, weil ich erkenne, dass wir seit drei Wochen sehr konzentriert und fokussiert im Training sind, dass wir viele Dinge versuchen umzusetzen – und dass die Mannschaft immer wieder nach Rückständen zurückkommt.»

Azzouzi sei überzeugt davon, dass die Situation gedreht werden könne. Die Mannschaft mache auf den Fürther Manager einen «sehr guten» Eindruck und wachse als Team weiter zusammen: «Jeder läuft zurück, keiner bleibt mehr stehen. Das sind positive Zeichen, dass die Mannschaft dem Trainer folgt und dass sie gewillt ist, mit ihm weiterzuarbeiten und die Wende zu schaffen.»

In der kommenden Woche trifft Greuther Fürth im Heimspiel auf Hansa Rostock. Dort soll im zwölften Pflichtspiel dieser Saison endlich der zweite Sieg eingefahren werden – wohl mit Trainer Marc Schneider auf der Kommandobrücke.

Wieder kein Auswärtssieg fürs #Kleeblatt. Nach #SSVSGF skandieren die mitgereisten Fans lautstark „Schneider raus!“. So langsam wird es ungemütlich. pic.twitter.com/EgZHkliZhq — Michael Fischer (@flachpass_) October 7, 2022

aoe 8 Oktober, 2022 10:19