Hadergjonaj mit Olympiakos über Wechsel einig

Nach zwei Jahren gehen Florent Hadergjonaj und Huddersfield Town wohl endgültig auseinander. Mit Olympiakos Piräus soll sich der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler einig sein.

Florent Hadergjonaj (26) und Huddersfield Town haben wahrscheinlich die längste Zeit zusammengearbeitet. Laut einem Bericht von “Sport FM 94.6” hat sich der rechte Aussenverteidiger auf einen Vertrag mit Olympiakos Piräus verständigt. Nun muss nur noch die Ablöse verhandelt werden.

Allzu hoch sollte diese nicht ausfallen. Da der in Huddersfield neu engagierte Trainer Carlos Corberan offensichtlich nicht mehr mit dem in Langenau geboren und aufgewachsenen Defensivspezialisten plant, ist eine Trennung in den nächsten Woche ziemlich wahrscheinlich.

Hadergjonaj war schon das vergangene Halbjahr nicht mehr für die Terriers aufgelaufen, sondern wurde an den türkischen Erstligisten Kasimpasa verliehen. An der Schwarzmeerküste hatte der ehemalige YB-Profi 13 Ligaspiele absolviert.

Sollte alles nach Plan laufen, würde Hadergjonaj in der kommenden Saison in der Champions League spielen, für die sich Olympiakos als Griechischer Meister qualifiziert hat.

aoe 22 August, 2020 11:39