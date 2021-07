Itten über erstes Rangers-Jahr: “Eine Menge gelernt”

Unersetzbar hat sich Cedric Itten bei den Glasgow Rangers noch nicht gemacht. Gleich in seinem ersten Jahr wurde der Legionär Schottischer Meister. Itten hat aus dieser Zeit dennoch so einiges für sich mitgenommen.

In 38 Pflichtspielen erzielte Cedric Itten für die Glasgow Rangers sechs Tore und lieferte drei Vorlagen. Sein Treffer im Dezember gegen Motherwell war einer der wichtigsten der gesamten Saison, die Glasgow am Ende als Schottischer Meister abschloss.

“Ich habe eine Menge gelernt. Es gibt hier eine Menge grossartiger Spieler und wir haben etwas Grosses erreicht – wir waren auch im europäischen Fussball sehr gut, also war es ein grossartiges Jahr und das Wichtigste war, den Pokal zurückzubekommen”, resümierte Itten gegenüber dem klubeigenen Sender sein Debütjahr bei den Light Blues.

Drei Millionen Euro investierten die Rangers vor einem Jahr in den Angreifer vom FC St. Gallen, der aufgrund seiner Reservistenrolle seinen Platz im Schweizer EM-Kader verlor. Mit starken Leistungen in der kommenden Spielzeit will sich Itten diesen wieder zurückerobern.

Der 24-Jährige setzt sich deshalb hehre Ziele: “Wir wollen wieder Meister werden und sogar noch mehr erreichen, wenn wir in die Champions League gehen. Wir sind wirklich hungrig, das zu erreichen.”

aoe 17 Juli, 2021 12:46