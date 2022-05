Kaufoption wird gezogen: Nati-Star Steven Zuber bleibt in Griechenland

Der Schweizer Nationalspieler Steven Zuber konnte sich bei AEK Athen beweisen: Der griechische Topklub aktiviert die Kaufoption für den 30-Jährigen.

Griechischen Medienberichten zufolge haben die Klubbosse der Athener diese Entscheidung bereits getroffen. AEK zahlt somit 2 Mio. Euro Ablöse an Eintracht Frankfurt, von wo Zuber in dieser Saison ausgeliehen war. In 35 Pflichtspielen für die Griechen sind Zuber in dieser Saison sieben Tore und drei Assists geglückt. Er zählt zu den Stammspielern und erhält nun einen Vertrag bis 2025.

Auch in der Schweizer Nati nimmt Zuber weiterhin eine wichtige Rolle ein und wird sich wohl ein Ticket für die WM in Katar lösen. Der Flügelflitzer lief für die Schweizer Auswahl bislang 48-mal auf. Dabei sind ihm stattliche zehn Treffer geglückt.

psc 4 Mai, 2022 11:49