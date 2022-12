Kevin Mbabu bei Fulham ausser Rang und Traktanden gefallen

Kevin Mbabu schloss sich Fulham erst im vergangenen Sommer an. Die Zeit des Schweizer Nati-Verteidigers könnte im Januar aber bereits enden.

Der 27-Jährige scheint in den Planungen von Trainer Marco Silva keine Rolle mehr zu spielen. Am Boxing Day schaffte es Mbabu beim Auswärtsspiel bei Crystal Palace nicht einmal in den Kader der Cottagers. Bereits vor der WM-Pause lief der Rechtsverteidiger für Fulham nur sehr sporadisch auf.

Da passt es auch, dass der Klub für die rechte Abwehrseite angeblich einen neuen Mann sucht. Cedric Soares von Arsenal wird als Anwärter gehandelt, wobei das hohe Salär des Arsenal-Profis ein Problem zu sein scheint.

Mbabu seinerseits könnte sich trotz Vertrag bis 2025 bereits nach einem neuen Klub umsehen. Seine unbefriedigende Situation bei den Westlondonern hat ihm letztlich auch eine Platz im Schweizer WM-Team gekostet.

psc 26 Dezember, 2022 16:25