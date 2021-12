Maurizio Jacobacci muss in Grenoble bereits gehen

Der französische Zweitligist Grenoble Foot hat sich am Dienstag von seinem Trainer Maurizio Jacobacci getrennt.

Der Italo-Schweizer mit langjähriger Vergangenheit in der Super League und Challenge League übernahm das Traineramt bei den Franzosen Mitte Juni. Nach vier Niederlagen in Folge, inklusive dem Ausscheiden aus dem Cup gegen einen Viertligisten, muss Jacobacci seinen Posten nun wieder räumen. In der Ligue 2-Tabelle liegt Grenoble derzeit auf dem 15. Platz.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL Mise à pied à titre conservatoire de Maurizio Jacobacci.https://t.co/GGiqGMe2Wc pic.twitter.com/BrRw0S3RAY — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 14, 2021

psc 15 Dezember, 2021 09:57