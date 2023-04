Nati-Goalie Yvon Mvogo verlängert in Lorient in Kürze

Der Schweizer Nati-Goalie Yvon Mvogo wird seinen bis Juni 2024 gültigen Vertrag bei Ligue 1-Klub Lorient verlängern.

Der 28-jährige Keeper wechselte im vergangenen Jahr zu den Franzosen und war bis zu seinen Knieproblemen im November die klare Nummer 1. Am Wochenende stand er erstmals seit mehreren Monaten wieder im Kader und ist nun wieder fit. Gemäss «Ouest-France» wird Mvogo in Lorient schon in Kürze bis 2025 verlängern. Offiziell wird dies, wenn Lorient nicht mehr aus der Ligue 1 absteigen kann. Dies dürfte trotz zuletzt mässigen Resultaten nur noch eine Frage der Zeit sein, liegt die Mannschaft doch auf dem 10. Tabellenplatz und hat sieben Runden vor Schluss ganze 16 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Neben Mvogo wird in Lorient auch Ersatzkeeper Vito Mannone um ein Jahr verlängern. Der 34-jährige Italiener vertrat den verletzten Schweizer zuletzt und steht aktuell nur noch bis Saisonende unter Vertrag.

psc 18 April, 2023 10:30