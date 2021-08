Nati-Stürmer Mario Gavranovic steht vor einem Wechsel in die Türkei

Der Schweizer Nati-Stürmer Mario Gavranovic steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Türkei.

Medienberichten zufolge hat sich Kayserispor mit dem 31-jährigen Angreifer und dessen bisherigem Verein Dinamo Zagreb über einen Wechsel geeinigt. Gavraovic wird in der neuen Saison demnach in der Süper Lig spielen. Seit 2016 war er ausschliesslich in Kroatien aktiv, zunächst für HNK Rijeka und seit Anfang 2018 für Dinamo Zagreb. Kayserispor belegte in der vergangenen Saison nur den 17. Tabellenplatz. In dieser Saison will der Klub neu angreifen – wohl mit Gavranovic.

psc 11 August, 2021 10:55