Nationalspielerin Alisha Lehmann hat wieder einen neuen Klub

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann vollzieht einen weiteren Klubwechsel.

Nachdem die 22-Jährige erst zu Beginn des Jahres von West Ham an Everton ausgeliehen wurde, zieht sie nun weiter nach Birmingham und schliesst sich Aston Villa an. Diesmal erfolgt der Wechsel von Lehmann definitiv. Die Angreiferin spielt seit Sommer 2018 in der englischen Women’s Premier League.

Auf Social Media sorgt die Nationalspielerin mit über 3 Millionen Followern auf Instagram ebenfalls für Furore.

🇨🇭 𝗔𝗟𝟳 🇨🇭 We are delighted to announce the signing of @lehmann_alisha! 🤩 — Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) June 30, 2021

psc 30 Juni, 2021 14:10